Covid, la discesa tarda ancora: +43 contagi e 2 decessi nel Salento. Al via nuova sperimentazione

BARI- Era atteso per questo sabato il sorpasso delle guarigioni rispetto alle morti e invece si dovrà aspettare ancora: 253 contro 249.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 29.463 test:i positivi in totale sono 2.904, quasi il 10 per cento. Ci sono 700 persone ricoverate negli ospedali e 1.136 in isolamento domiciliare.

Nelle province salentine torna a salire il dato dei contagi da Covid: 43 in tutto, di cui 15 nel Leccese, 18 nel Brindisino e 10 nel Tarantino, dove si registrano anche due decessi. 15 in tutto le persone spirate nelle ultime ore. Tra di loro (ed è uno dei due casi di morti fuori regione) c’è anche un’anziana di Lequile da tempo domiciliata in una residenza sanitaria del nord Italia. I leccesi che non ce l’hanno fatta dall’inizio dell’emergenza sono così 53. Le altre vittime sono 8 cittadini baresi e tre foggiani.

In questa giornata sono stati processati 1.651 test per l’infezione e sono risultati positivi 95 casi, per un tasso del 5,7 per cento sul totale dei tamponi effettuati, più alto di quello degli ultimi due giorni.

Tra i nuovi positivi il numero più alto si registra a Bari (+27) per un totale di 913 contagiati. A Foggia, dopo l’exploit degli ultimi giorni, si registrano solo tre nuovi casi per complessivi 724. Galoppano i contagi nella Bat, +17, per un totale di 260. La situazione nel nord della regione continua a destare preoccupazione.

Ma torna a far drizzare la antenne anche quella del Salento, dove è il Leccese a tenere testa con 418 positivi. Nella geografia dei contagi, spicca l’aumento a Taurisano e Campi Salentina (passano alla fascia 6-10). Taranto resta la provincia con l’incidenza più bassa di tutta la Puglia, pari a 218 cittadini positivi. A Brindisi, invece, quarta in Puglia con 334 contagi, c’è stato un aumento significativo nell’ultima settimana.

Non a caso qui la Asl ha deciso di intensificare le misure di sorveglianza sanitaria sulle strutture residenziali assistenziali, dalle Rsa alle Case di riposo per anziani. Un pool composto da un infettivologo, un pneumologo e uno specialista in Medicina interna affiancherà la direzione sanitaria di ogni struttura. Il controllo della Asl è relativo anche alla disponibilità nelle strutture di dispositivi di protezione individuale. In caso di necessità interviene la Farmacia ospedaliera dell’ospedale Perrino che provvede a consegnare mascherine, guanti e camici alla direzione medica della struttura.

Il presidente della Regione inoltre ha comunicato l’avvio di una nuova sperimentazione, che prevede l’utilizzo del plasma con gli anticorpi dei guariti. Il protocollo clinico sperimentale è stato approvato dal Comitato etico del Policlinico di Bari e potrà essere applicato su tutto il territorio regionale negli ospedali individuati dal “Piano ospedaliero Sars-CoV-2”. Il Centro regionale sangue, su indicazione della Regione, ha già sottoposto il protocollo al vaglio del Centro nazionale sangue e, dunque, nei prossimi giorni si potrà procedere all’avvio della sperimentazione sui pazienti.

L’immunoterapia passiva con plasma dei pazienti convalescenti è già stata utilizzata nel corso dell’epidemia da Covid-19 in Cina con risultati positivi. Inoltre, è stata impiegata nel corso della epidemia di SARS nel 2002-2003 e di Ebola del 2014-2016 in Africa Occidentale. Il plasma da convalescente è un “nuovo farmaco sperimentale” contro il coronavirus rendendolo di fatto utilizzabile negli studi clinici in modo compassionevole per trattare i pazienti con infezioni COVID-19.

È previsto l’arruolamento di pazienti guariti, secondo la definizione Consiglio Superiore di Sanità del 28 febbraio 2020 (Il paziente guarito è colui il quale risolve i sintomi dell’infezione daCOVID-19 e che risulta negativo in due test consecutivi, effettuati a distanza di 24 ore uno dall’altro, per la ricerca di SARS-COV-2), con titolo anticorpi anti-SARS-CoV-2 ≥160, selezionati dalle Unità Operative di Malattie Infettive e/o Medicina Interna e successivamente valutati dai Centri Trasfusionali per gli aspetti inerenti la donazione di plasma come da DM 2 novembre 2015. Il Plasma Iperimmune potrà essere utilizzato a scopo terapeutico solo se risponde ai requisiti specifici di sicurezza trasfusionale ed esclusivamente per i pazienti con infezione Covid-19.