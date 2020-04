Covid, 27 contagi e 7 decessi nel Salento

BARI- Siamo ancora sull’ “altipiano”, per usare le parole del capo della task force regionale per l’emergenza, Pierluigi Lopalco. Ma si inizia a intravedere la possibilità di discesa, almeno per quanto riguarda il numero dei contagi, mentre la conta dei morti continua a restare alta. Nel Leccese, dall’inizio dell’emergenza, se ne contano 53 su 238 in tutta la Puglia. Quasi un pareggio rispetto ai guariti, 235.

Stando al bollettino regionale pomeridiano, sono 27 i nuovi positivi nel Salento, di cui ben 17 nel Brindisino dove si raggiunge quota 316 e l’incidenza degli ultimi giorni resta alta rispetto a Lecce, che registra il +8 con 403 positivi, e a Taranto, che segna +2 e che con 208 contagi è il territorio meno esposto di tutta la Puglia.

Sette i decessi nelle tre province, 12 in tutta la Puglia: tre a Lecce, altrettanti a Brindisi e uno nella provincia ionica, a cui si aggiungono due in Capitanata, due nel Barese e uno nella Bat.

In giornata, sono stati registrati 1.724 test per l’infezione: 93 i casi positivi, per un totale di 2.809. La percentuale dei nuovi contagi sul totale dei tamponi processati, dunque, è pari al 5,39 per cento. Ieri era del 5,1 per cento, inferiore rispetto a quella di 6,4 di martedì e mercoledì.

Continua a destare preoccupazione il nord della regione: +16 casi a Bari, che con complessivi 886 positivi resta la provincia più colpita; +20 casi a Foggia, per un totale di 721, secondo territorio più flagellato. La Bat, finora ultima, scavalca Taranto: con gli ultimi 31 positivi, fa salire il bilancio a 243.