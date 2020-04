Covid: +26 casi e 4 decessi nel Salento. Puglia a quota 2.716

SALENTO- 26 nuovi contagi e 4 decessi nelle tre province salentine. È il dato che emerge dal bollettino regionale pomeridiano.

Sono stati registrati 1.595 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono risultati positivi 82 casi: il tasso dei contagi sul totale dei tamponi eseguiti in giornata è del 5,1 per cento, inferiore rispetto a quello di 6,4 degli ultimi giorni.

Si contano 9 casi nella Provincia di Bari; zero nella Bat; 15 nella Provincia di Brindisi; 49 nella Provincia di Foggia; 6 nella Provincia di Lecce;5 nella Provincia di Taranto, 1 caso fuori regione e un caso non attribuito ieri sono stati registrati oggi.

Sono stati registrati oggi 6 decessi: 1 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 1 nella provincia di Bari e 2 nella provincia di Taranto. I morti nel Leccese così salgono a 50.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 26.088 test. Sono 190 i pazienti guariti.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 2.716 così divisi: 870 nella Provincia di Bari; 212 nella Provincia di Bat; 299 nella Provincia di Brindisi; 701 nella Provincia di Foggia; 395 nella Provincia di Lecce; 206 nella Provincia di Taranto; 24 attribuiti a residenti fuori regione; 9 per i quali è in corso l’attribuzione della relativa provincia.