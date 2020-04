Covid-19, meno contagi in Puglia. 9 decessi, di cui 4 nel Salento

SALENTO – 26 nuovi contagi e 4 decessi nelle tre province salentine. È il dato che emerge dal bollettino regionale pomeridiano. Sono stati registrati 1.595 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono risultati positivi 82 casi: il tasso dei contagi sul totale dei tamponi eseguiti in giornata è del 5,1 per cento, inferiore rispetto a quello di 6,4 degli ultimi giorni. Si contano 9 casi nella Provincia di Bari; zero nella Bat; 15 nella Provincia di Brindisi; 49 nella Provincia di Foggia; 6 nella Provincia di Lecce;5 nella Provincia di Taranto, 1 caso fuori regione e un caso non attribuito ieri sono stati registrati oggi.

Sono stati registrati oggi 6 decessi: 1 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 1 nella provincia di Bari e 2 nella provincia di Taranto. I morti nel Leccese così salgono a 50.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 26.088 test. Sono 190 i pazienti guariti. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 2.716 così divisi: 870 nella Provincia di Bari; 212 nella Provincia di Bat; 299 nella Provincia di Brindisi; 701 nella Provincia di Foggia; 395 nella Provincia di Lecce; 206 nella Provincia di Taranto; 24 attribuiti a residenti fuori regione; 9 per i quali è in corso l’attribuzione della relativa provincia. Secondo la mappa comune per comune ad Alliste ci sarebbero tra 1 e 5 contagi.

Aumentano i contagi, rientrando nella fascia dei centri che contano tra 11 e 20 casi di positività, San Vito dei Normanni, nel brindisino e Martina Franca nel tarantino.

Intanto continua la sperimentazione dei test sierologici in Puglia, partita nelle scorse ore anche a Lizzanello. Priorità al personale dell’emergenza 118. Secondo Pierluigi Lopalco, responsabile del coordinamento regionale emergenze epidemiologiche, “le indagini epidemiologiche per la ricerca di anticorpi nella nostra regione devono essere condotte prioritariamente fra gli operatori della sanità e dei servizi essenziali. Il virus nel resto della popolazione pugliese ha circolato, per fortuna, molto poco e quindi la quota di positivi agli anticorpi sarebbe molto bassa.”

E proseguono gli acquisti di dispositivi di protezione individuali da parte della Regione Puglia.Nelle scorse ore è stato infatti scaricato al deposito di transito, per la distribuzione alle strutture sanitarie e di protezione civile pugliesi, un tir contenente duecentomila mascherine FFP2 e duecentomila mascherine chirurgiche, acquistate da una società privata dalla Protezione civile regionale.