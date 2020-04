BARI – Covid – 19: nelle ultime 24 ore sono 120 nuovi casi in Puglia, 36 nelle tre province salentine (ieri erano solo 13) Sono 1344 i test effettuati. La percentuale (tra prelievi effettuati e positività) sale, ed è di 8,9. Martedì erano 70 i casi di positività su 1090 test effettuati, lunedì 127, su 1979. Calano i decessi, se martedì erano 14, nelle ultime ore sono 10: 4 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 1 nella provincia di Bari, 1 nella provincia di Brindisi, 1 nella provincia Bat e 1 nella provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 24.493 test. Sono 177 i pazienti guariti, (9 in più rispetto a ieri)

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 2.634.



861 nella Provincia di Bari + 27 nelle ultiume 24 ore;

212 nella Provincia di Bat, + 35 rispetto a ieri;

284 nella Provincia di Brindisi + 22;

652 nella Provincia di Foggia + 17 ;

389 nella Provincia di Lecce; + 5 ;

201 nella Provincia di Taranto; + 9;

25 attribuiti a residenti fuori regione; 10 per i quali è in corso l’attribuzione della relativa provincia.

Al momento, 965 persone sono in isolamento domiciliare mentre i pugliesi ricoverati in ospedale sono 729 . Il 23,6 per cento dei pazienti è in condizione “severa” (la peggiore), il 6,5 per cento critica; il 26,2 per cento lieve. E’ asintomatico il 25,1 per cento dei positivi, mentre ha pochi sintomi il 18,6% . Nella mappa della regione si evidenzia un aumento considerevole dei casi a Mesagne dove si passa alla fascia che va dai 21 ai 50 casi. Aumentano anche a Francavilla, Oria, Torre Santa Susanna e Cannole. Aumentano anche a Palagiano, nel tarantino, mentre diminuiscono a Melendugno che rientra nella zona in cui i casi sono da 1 a 5.