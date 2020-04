Ricette mediche in rete, medici di base in allarme: “Server spesso in blocco”. Rischio affollamento in ambulatori

LECCE- Da idea eccellente, soprattutto in piena pandemia, il fascicolo sanitario elettronico si sta trasformando in un boomerang che rischia di generare sovraffollamento negli ambulatori medici, lì dove per giunta i rifornimenti di dispositivi di protezione personale sono insufficienti.

A lanciare l’allarme è il vice segretario leccese della Federazione Italiana Medici Di Medicina Generale, il Dott. Antonio De Maria.

Il fascicolo, che consente ai medici di caricare direttamente online le ricette che raggiungono in rete le farmacie ed evitano ai pazienti di presentarsi fisicamente in ambulatorio, in realtà non è in grado di supportare una mole di dati importante, tant’è che è spesso in blocco. La conseguenza è presto detta: i pazienti raggiungono la farmacia, certi che la loro ricetta sia già arrivata tramite il canale multimediale, ma spesso così non è. In alternativa non gli resta che raggiungere fisicamente l’ambulatorio.

Per questo la Fimmg, sindacato che nel Leccese rappresenta la metà dei medici di famiglia, nelle scorse ore ha preso carta e penna per scrivere alla Regione Puglia e chiedere un intervento urgente.