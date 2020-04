Non si esce da casa senza mascherine: a Nardò prima ordinanza nel Salento

NARDO’- Dopo l’obbligo di portare la mascherina partito dalla Lombardia e che man mano sta coinvolgendo altre regioni italiane, nelle scorse ore è arrivata l’ ordinanza sindacale anche nel Salento: è accaduto a Nardò. Il sindaco Pippi Mellone, attraverso un post su Facebook, spiega infatti che in mattinata ha firmato una nuova ordinanza prevedendo:

🔹 l’uso delle mascherine, o in subordine di qualsiasi altro dispositivo di sicurezza atto a coprire il naso e la bocca, per chiunque esca dalla propria abitazione, imponendone l’utilizzo in particolar modo a banconisti e cassieri;

🔹l’accesso alle attività commerciali di una persona per nucleo familiare, eccezion fatta per l’esigenza di portare con se disabili e minori

🔹l’uscita dalla propria abitazione con l’animale da compagnia, nei 200 metri massimo dalla propria abitazione.

Una simile ordinanza ma che rende obbligatorio l’uso di mascherina protettiva, all’interno degli esercizi commerciali, degli uffici, degli studi professionali in contatto con il pubblico, da parte di tutti gli utenti, sia clienti che dipendenti, è stata firmata nei giorni scorsi prima dal Comune di Salice Salentino, mentre ieri dal Comune di Sannicola, pena una sanzione pecuniaria.