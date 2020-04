I Parlamentari della Lega “incontrano” Emiliano

BARI –Due ore di confronto tra il governatore ed i deputati e senatori della Lega pugliese assieme al commissario regionale.



Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, il capo di Gabinetto Claudio Stefanazzi e il capo dipartimento Salute, Vito Montanaro, hanno incontrato oggi in videoconferenza il gruppo parlamentare pugliese della LEGA composto da Roberto Marti, Nuccio Altieri, Rossano Sasso, Anna Rita Tateo, Luigi D’Eramo. A chiedere una riunione per ottenere informazioni sull’emergenza Coronavirus in Puglia era stato il gruppo della LEGA. Il gruppo parlamentare ha sottoposto al presidente diverse richieste che sono state condivise in quanto già rientranti nelle linee operative della Regione Puglia. Il presidente Emiliano ha ringraziato al termine dell’incontro i parlamentari pugliesi della LEGA “per il contributo di idee e per il condivisibile metodo istituzionale sotteso allo svolgimento dell’incontro”.

“La Lega Puglia – affermano congiuntamente parlamentari e segreteria regionale – chiede che con ogni sforzo si provveda all’aumento del numero di tamponi su personale sanitario, forze dell’ordine e familiari dei contagiati; alla fornitura di dispositivi di protezione adeguati ad ospedali, 118, medici di base e case di riposo che oggi rappresentano i più grossi focolai in Puglia”. “Riteniamo urgentissimo – proseguono gli esponenti della LEGA – compiere ogni sforzo per superare la mancanza di dispositivi di protezione e liquidi reagenti per tamponi, che purtroppo ancora oggi il Governo nazionale e la Protezione Civile non inviano in misura adeguata in Puglia”.