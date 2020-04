Buoni spesa, da oggi al via le richieste: a Lecce già più di mille

LECCE – Da oggi è possibile inviare le richieste per ottenere i buoni spesa. Ebbene in un solo giorno,a Palazzo Carafa, sono già pervenute ben 1.055 istanze da parte di famiglie in difficoltà, mentre nei giorni scorsi sono stati scaricati ben 7mila moduli di richiesta.

A rendere noto il dato è lo stesso sindaco Salvemini.

Dopo la valutazione da parte degli uffici del settore Welfare, che è già cominciata oggi, i buoni sesa saranno consegnati a domicilio alle famiglie, che potranno poi rifornirsi dei beni necessari nei supermercati e nei negozi convenzionati.

Il Comune di Lecce integrerà le risorse statali impiegate per i buoni spesa, con quelle che la Regione Puglia ha assegnato ai Comuni: si tratta di ulteriori 229mila euro che consentiranno di aiutare ancora più famiglie.