“Eccomi Puglia”: da Mietta a Sangiorgi, vip in prima fila nella campagna solidale. I VIDEO

LECCE – Bianca Guaccero, Giuliano Sangiorgi, Michele Riondino, Ermal Meta e Mietta sono alcuni dei testimonial d’eccezione che hanno aderito spontaneamente a ‘Eccomi Puglia.Uniti contro il Covid19’, la campagna a sostegno del sistema sanitario pugliese, avviata da Regione Puglia e Protezione civile regionale.

Un invito a donare per sostenere il sistema sanitario e di protezione civile, per far sentire tutto il sostegno possibile a medici, infermieri e operatori sanitari, per rafforzare le terapie intensive e acquistare i dispositivi di protezione individuali fondamentali per la garantire la sicurezza del personale medico e paramedico nello svolgimento del loro lavoro.