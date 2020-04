Covid, in Puglia superati i 2mila casi. Nel Salento +64 contagi e 3 morti

SALENTO- 64 contagi e tre morti in più nelle tre province salentine. Nel Leccese sono 32, nel Brindisino 17 e nel Tarantino 15. Tra i nuovi comuni interessati ci sono Miggiano e Trepuzzi.

Il sindaco di quest’ultimo comune, informato dall’Ufficio Igiene dell’ASL di Lecce, ha comunicato in mattinata alla cittadinanza, “onde evitare inutili fughe di notizie che potrebbero scatenare il panico”, l’accertamento del primo caso ufficiale di Covid-19. La persona era già stata sottoposta a quarantena preventiva e attualmente si trova ricoverata al Fazzi. Si tratta di un medico, che però non è in servizio nell’ospedale di Lecce ma in un altro nosocomio della provincia. Avrebbe contratto il virus durante una visita a Surbo e i sintomi sarebbero emersi subito, tanto che non sarebbe più rientrato in corsia da allora, preservando il suo ambiente di lavoro. Nei giorni scorsi, era risultato positivo un altro trepuzzino che però da due mesi aveva spostato la residenza altrove.

Il sindaco di Miggiano Michele Sperti, invece, non ha ancora conferma di alcun caso nella sua comunità, che pure rientra nella geografia del bollettino, in base alla quale, inoltre, aumentano i casi a Ginosa e Palagiano, nel Tarantino, dove si raggiunge la fascia 6-10.

Si registra, poi, il secondo caso di contagio sulla nave Proteo, alla fonda nel porto esterno di Brindisi: svolge lavori per conto della multinazionale Tap che sta realizzando il gasdotto a Melendugno e a bordo era già stata rilevata la positività si un biologo marino. Quest’ultimo era rientrato a Roma il 19 marzo e i risultati del tampone hanno confermato il Covid il 28 marzo. Nelle scorse ore, è giunto il risultato per un secondo uomo, sbarcato in mattinata con un battello al porto di Brindisi e ricoverato al Perrino. La nave non è stata fatta attraccare all’interno del porto e la Capitaneria è al lavoro per garantire comunque la sua sicurezza. Sono stati sottoposti a tampone altri quattro membri dell’equipaggio che presentano sintomi ascrivibili al Coronavirus e già confinati nei propri alloggi.

Intanto, è più cospicuo il numero di test processati in questa giornata: 1.345, riscontrati 131 casi, che nel totale ora in Puglia superano la soglia dei 2mila attestandosi a 2.077. Sono 786 le persone in isolamento, 763 i ricoverati, 65 i guariti, 144 i deceduti. Gli ultimi 15 risalgono alle ultime ore: 8 in provincia di Bari, 1 in provincia Bat, 2 in provincia di Brindisi, 3 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce. Sono ben 53 in tre giorni i decessi riportati nei bollettini regionali.

In totale, dunque, i positivi nel Leccese salgono a 353, nel Brindisino a 208, nel Tarantino 163. La prima provincia colpita è Bari, che conta 700 casi (+45 nell’ultima giornata); seguita da Foggia (502 totali, +12 oggi) mentre ultima è la Bat (126 casi, +10 oggi).