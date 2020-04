A Borgagne, dal 24 marzo il nuovo medico di base non può ricevere. Potì: oggi il sopralluogo

BORGAGNE- Il medico di base di Borgagne, in pensione, ha dato sua disponibilità gratuitamente, ma è stata rifiutata. Intanto ne è stato nominato uno nuovo, ma al momento non può ricevere perchè attende ancora la visita dell’Asl per il proprio ambulatorio

LA RISPOSTA DEL SINDACO

Il sindaco di Melendugno Marco Potì interviene confermando che il nuovo medico di base, il dott. Gianni Antonacci, è già stato nominato della ASL Lecce da marzo e, come previsto dalla normativa, avrebbe 90 giorni per insediarsi. Ha momentaneamente condiviso l’utilizzo dell’ambulatorio del dott.Riccardo Innocenzio, grazie anche alla gradita disponibilità di quest’ultimo, fino a quando non sarà individuato altro studio medico.

“Oggi– precisa il sindaco Potì- a seguito delle pressanti sollecitazioni ricevute dall’Amministrazione Comunale, il Direttore del Distretto Socio Sanitario di Martano, dott. S. Sergio, insieme al vice Sindaco, hanno effettuato il necessario sopralluogo dei locali che ospiteranno l’ambulatorio del dott. Antonacci, e il distretto di Martano ha già istruito ed inviato la pratica all’ufficio convenzioni della Regione Puglia, per il rilascio dell’autorizzazione finale.

Il dott. Antonacci, contattato più volte, ha offerto la sua gentile ed immediata disponibilità a iniziare il proprio servizio a Borgagne, nel momento in cui la Regione Puglia (riteniamo e auspichiamo in tempi brevi) completerà la procedura prevista. La scelta del medico di base è una scelta libera da parte dei cittadini, quindi NON E’ POSSIBILE IL PASSAGGIO AUTOMATICO DA UN MEDICO AD UN ALTRO. Per questo è necessario compilare la modulistica per la scelta del medico di medicina generale sul nostro territorio- conclude il sindaco di Melendugno- Oltre al dott. Antonacci, operano diversi medici convenzionati con Asl, tra cui la dott.ssa Donno, che esercita a Borgagne e può accogliere ulteriori pazienti. L’amministrazione comunale metterà a disposizione gli uffici comunali di piazza S.Antonio, in orari e giorni che sarà cura comunicare appena possibile, per il ritiro e la consegna della modulistica e delle autocertificazioni compilate, che sarà sua premura trasmettere celermente al distretto socio-sanitario di Martano”.

Il primo cittadino Marco Potì ha inoltre provveduto a sollecitare il dott. Sergio, direttore sanitario della Asl di Martano, per assicurarsi tempi brevissimi così come quest’ultimo avrebbe ipotizzato.

Il modulo di autodichiarazione da compilare deve essere inviato via mail all’indirizzo:

assistibili.dis4martano@ausl.le.it o, in alternativa, consegnato presso gli uffici comunali