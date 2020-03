Covid, altri 15 contagi e sei decessi nel Salento

SALENTO- Sono 15 i nuovi contagi nelle tre province salentine e ben sei i decessi, tra cui quello di un’altra anziana ospite della rsa di Soleto e residente a Corigliano d’Otranto.

I test eseguiti in giornata tornano ad essere meno di mille, 956 per la precisione. 91 sono risultati positivi. Si registrano, in particolare, nel Leccese dieci nuovi contagi, per un totale di 303, e tre morti, di 97,93 e 86 anni; zero a Brindisi, per complessivi 164 casi, ma si aggiungono due decessi di anziani di 83 e 87 anni; 5 nuovi positivi a Taranto, per totali 126. Qui si piange anche una giovane vittima, di appena 40 anni.

Exploit di morti in tutta la regione: ben 19, di cui nove concentrati a Foggia e 4 a Bari. E’ quest’ultima provincia la più colpita con 616 casi (+22 nelle ultime ore), seguita da Foggia con 457 casi (+52 oggi) mentre l’ultima è la Bat con 111 positivi, di cui 8 nelle ultime ore.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 14.073 test. A fronte di 1803 positivi, salgono a 39 i pazienti guariti, a 110 i morti, a 714 i ricoverati e a 637 le persone in isolamento. La percentuale di donne colpite raggiunge ormai il 45 per cento.