Arrivano due camper a Zollino, sono due famiglie da Francia e Inghilterra: quarantena volontaria

ZOLLINO- C’è allarmismo a Zollino a causa dell’arrivo di tre camper in zona Parco Pozzelle. Sembra che provengano dal Nord. Nel frattempo il sindaco Edoardo Calò ha scritto un post su Facebook: “Riguardo la presenza di alcuni camper in zona Pozzelle sono già prontamente intervenute le forze dell’ordine per i dovuti controlli del caso. Gli accertamenti e i relativi provvedimenti sono in corso , comprendo le legittime preoccupazioni ma invito tutti a confidare nel lavoro delle autorità preposte “.

Lo stesso sindaco, Edoardo Calò, ha spiegato: “Si tratta di due famiglie di nazionalità inglese e francese, con figli minori al seguito, che, da quanto loro riferito, sono in Puglia già dai primi di marzo. Chiaramente, essendo cittadini stranieri, e non avendo altra abitazione al di fuori dei propri camper, devono necessariamente sostare in un luogo per ottemperare alle normative. Di concerto con la Prefettura, la Polizia Locale ha disposto il loro momentaneo spostamento presso un’area privata. Sono pienamente consapevoli dell’emergenza sanitaria in corso e, anch’essi preoccupati, si sono resi totalmente disponibili a osservare una quarantena volontaria per la tranquillità di tutti. L’amministrazione tramite i volontari assicurerà loro l’assistenza per il periodo necessario. Della vicenda verrà notizia ovviamente anche l’autorità sanitaria e fin quando non avremo ulteriori disposizioni prefettizie in merito, le famiglie sosteranno sul territorio comunale e la vicenda sarà costantemente attenzionata”.