La vita continua con Aurora: “Una risposta d’amore in un momento difficile”

LEVERANO- Un’alba diversa e piena di speranza: è quella che è giunta a Leverano grazie ad una preziosa cicogna. Tra i 697 bambini nati in tutta Italia nella giornata di oggi, c’è anche lei: la piccola Aurora, venuta al mondo alle prime luci di questo ultimo sabato di marzo. La piccola pesa 3,750 chili e adesso si trova con la sua mamma nel reparto di Maternità dell’Ospedale Vito Fazzi di Lecce.

Come affermano gli Zii Umberto e Francesca,” si tratta di un inno alla gioia, un guizzo di luce che emana conforto e speranza, in questa drammatica emergenza che stiamo vivendo. Auguri a mamma Luana, papà Pierpaolo e alla sorellina Giorgia, grazie per la vostra risposta d’amore in un momento difficile per tutti noi”.

Un messaggio pieno d’amore, ma soprattutto a distanza, in attesa di poter stringere tra le braccia questo piccolo miracolo.

E.P.