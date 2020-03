Covid-19, stop al pronto soccorso di Gallipoli per sanificazione: infetti un medico e due infermieri

GALLIPOLI – Sale a quota 11 il numero di contagi registrati nel nosocomio gallipolino, tra personale sanitario e pazienti. Nelle ultime 24 ore sono risultati positivi un medico e due infermieri del pronto soccorso, che è stato dunque temporaneamente chiuso per la procedura di sanificazione. Positiva anche una persona addetta alle pulizie.

Il numero di infermieri contagiati al Sacro Cuore sale così a quota 6. Quattro i pazienti ad oggi risultati infetti (tutti trasferiti al Fazzi) e , appunto, un medico del pronto soccorso. La situazione qui, di giorno in giorno, si fa più critica.

Questi numeri che si sommano a quelli diffusi tre giorni fa dalla Asl, per un totale ora di 30 sanitari positivi nel Leccese: 12 nell’ospedale di Copertino, 8 al Fazzi, 3 nel distretto di Lecce e 7, dunque, a Gallipoli.

Il rischio contagi tra il personale medico continua ad aumentare e preoccupa sempre di più, anche in termini organizzativi interni.

Si allarga anche la mappa dei Comuni contagiati. Ieri primi casi registrati in quattro nuovi Comuni: Lizzanello, Alezio, Racale e Cutrofiano. A Monteroni il numero di decessi è salito a quota quattro: l’ultimo riguarda una 77enne ricoverata in terapia intensiva al Fazzi. Sempre ieri, in Puglia, è stato registrato un picco di decessi senza precedenti: 17 nell’arco di una sola giornata, di cui 6 nel Brindisino e 8 nel Foggiano. L’unico accenno di speranza risiede nell’andamento dei contagi, costante e rallentato da due giorni, anche se sempre in crescita.

E.Fio