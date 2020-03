Al cimitero preghiera per le vittime del virus. Campane a lutto in tutta la città: il VIDEO

LECCE – La desolazione tutt’intorno acuisce lo strazio: sono le 11 di un giorno qualunque in piena pandemia e il rintocco a lutto delle campane di tutte le chiese leccesi ricorda chi non c’è più, vittima di un virus che non consente neanche l’ultimo abbraccio, l’ultima carezza.

Il rituale commemorativo in mattinata è stato preceduto da un momento di preghiera dedicato proprio alle vittime del Covid e alle rispettive famiglie, del territorio come di tutta Italia. L’arcivescovo di Lecce, Mons. Michele Seccia, e il sindaco Carlo Salvemini si sono dati appuntamento all’ingresso monumentale del cimitero cittadino. Lì si è tenuto il momento di raccoglimento, ancora più doloroso all’indomani del picco di decessi registrato anche qui in Puglia: 17 in sole 24 ore.

«Amore e responsabilità: devono essere questi i valori guida degli uomini -ha detto l’Arcivescovo- senso di responsabilità che dobbiamo avvertire gli uni nei confronti degli altri, sempre, senza distinzione. Per questo abbiamo il dovere morale di ricordare chi ci ha lasciato in questi giorni. Non è una tragedia che commuove e, passato il momento, non ci riguarda più. Consapevolezza significa anche non rendere vano il dolore. Alla fine di tutto -ha aggiunto- questa esperienza sarà una lezione di vita per recuperare quei valori che la rendono degna di essere vissuta.

I numeri aumentano e non possiamo restare indifferenti -ha poi concluso- così come però non possiamo abbandonarci allo sconforto, al pessimismo, al sentore di avere una condanna che pende sul capo, pronta ad incombere da un momento all’altro. Mai abbandonare la speranza».

In chiusura la parola al sindaco Salvemini: «Viviamo in un tempo che ci impone di essere distanti socialmente -ha detto- ma che non ci impedisce di essere vicini spiritualmente. Preservare l’umanità in questi momenti di dolore, rabbia e sconforto, è la chiave di tutto».

E.Fio

VIDEO CAMPANE A LUTTO AL DUOMO: