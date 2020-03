Covid-19, Gravina non si arrende: in campo anche a luglio e agosto

Tanta incertezza nel mondo del calcio ma quello che detta e detterà i tempi delle prossime decisioni è l’aspetto legato al pericolo da contagio da Coronavirus. Più passano i giorni e più ci si accorge che l’ipotesi di non riprendere più i campionati diventa sempre più limpida.

Anche se il Presidente della Federcalcio italiana, Gabriele Gravina, non si arrende e lo ha ribadito nell’intervento telefonico all’interno del programma Gonfia la rete su Radio Marte:

“Fino a quando avrò la possibilità, conserverò la speranza di far di far sì che i campionati possano decidersi attraverso la competizione sportivo, farò qualsiasi tentativo per arrivare a questa definizione. Sono consapevole e cosciente che è prematuro pensare a una data, ma dobbiamo pensare positivo, perché questa situazione non per l’interesse del calcio ma della salute mondiale finisca presto. Dunque proveremo a giocare anche a costo di chiedere il supporto delle massime istituzioni, Uefa e Fifa, in termini di coordinamento per andare anche oltre il 30 giugno quindi sfruttando anche luglio e agosto, per far sì che ci sia il verdetto del campo”.