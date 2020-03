Deiola una piacevole sorpresa in casa Lecce

LECCE (di M.C.) Il calcio è fermo, tutto è paralizzato in Italia, a causa dell’esplosione del Covid-19, ed è difficile parlare di calcio in un momento così particolare; è pur vero però che leggere dati e rivedere immagini di questo campionato di serie A, bello e avvincente fino allo stop, alimenta la speranza che tutto passi presto e magari si torni in campo ad inseguire l’emozione di un gol.

Il 10 gennaio l’Unione Sportiva Lecce annunciava di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Alessandro Deiola dal Cagliari, con la formula del prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto a favore della società sarda.

Il centrocampista 24enne, sardo doc, originario di San Gavino Monreale, ha stupito subito per la sua duttilità e per l’impegno.

Guardando i dati ufficiali delle statistiche della Lega calcio ci accorgiamo che è al 4° posto della classifica chilometri percorsi, calcolata rapportando i minuti giocati alla distanza. La stessa classifica, riferita alle squadre però, vede il Lecce al secondo posto, dietro all’Inter.

Un ottimo impatto dunque per lui che in questa stagione prima di arrivare nel Salento, con la maglia del Cagliari, era sceso in campo solo pochi minuti nella gara con la Lazio in campionato ed una volta in Coppa Italia, tanta panchina prima di scegliere Lecce per rilanciarsi.

Sia da mezzala che da play fino a questo momento ha convinto ed ha messo a segno anche un bel gol contro il Torino lo scorso 2 febbraio, nella prima vittoria casalinga dei giallorossi in questo campionato; al minuto 11 inserendosi nel disegno di uno schema sul corner calciato da Saponara batte Sirigu e alza il sipario sul 4-0 finale condito dai gol Barak, di Falco e di Lapadula.

Il suo è uno dei contratti che il Lecce dovrebbe rivedere insieme alla società sarda nel caso in cui il campionato non dovesse terminare il 30 giugno ma, Coronavirus permettendo, dovesse comunque riprendere sforando tale data, perché in quella data scade ed il Lecce ha un diritto di riscatto ma il Cagliari ha il contro riscatto e quindi bisognerebbe discuterne.