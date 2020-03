Covid-19, oggi 94 contagi in più in Puglia e tre decessi. Il resoconto della giornata

PUGLIA – Ad oggi, in tutta la regione si contano 642 persone positive al Covid -19. Di questi 400 sono monitorati dalla Asl in casa, 242 sono ricoverati in ospedale, di cui 33 in terapia intensiva. Rispetto a ieri, oggi si contano 94 positivi in più e tre decessi che si aggiungono ai 26 già noti, facendo salire il numero delle vittime a 29.

A Lecce e provincia, nelle ultime 24 ore, si sono aggiunti 15 casi: il totale ammonta a 103 positivi

Nel Brindisino 10 casi in più, per un totale di 94

Nel Tarantino soli due casi in più, per un totale di 35. Idem nella Bat dove da 30, sempre nell’arco di una giornata, si è passati a 32.

Il picco è nel Barese, dove con 29 casi in più, adesso si arriva a 194.

Non va meglio a Foggia dove, con 27 casi in più, si arriva a 190.

I primi a rendere i noti i casi sul territorio sono, come sempre, sempre i sindaci. Nelle scorse ore a fare i conti con il primo caso in assoluto nel proprio territorio, sono stati i Comuni di Calimera, Castrì, Santa Cesarea Terme e Maglie.

Monteroni, invece, piange la terza vittima: si tratta di Roberto Pati, 55enne, postino del paese e per questo conosciuto da tutti.

A Calimera, si diceva, la sindaca Francesca De Vito ha comunicato su fb il primo caso positivo in paese. Si tratta di una persona ricoverata da tempo in ospedale per altre patologie. Due sono in quarantena monitorate quotidianamente dalla Asl . “Il Covid non è una colpa – ha rimarcato – perciò nessuna caccia alle streghe, ognuno faccia invece la propria parte”.

Primo caso anche a Castrì: si tratta di una donna di 41 anni, come annunciato dal sindaco Andrea De Pascali. “Per fortuna sta bene e non ha sintomi particolari – ha spiegato il primo cittadino – i familiari sono stati messi in quarantena obbligatoria già da 15 giorni, così come una collega che condivideva con lei il tragitto in auto. Da persona coscienziosa la donna ha subito adottato tutti gli accorgimenti del caso“. L’esito del tampone effettuato alla collega è atteso nelle prossime ore.

Primo caso anche a Santa Cesarea Terme e a Maglie. Nel primo si tratta di una donna residente a Galatone ma domiciliata da tempo a Santa Cesarea. Nel secondo caso si tratta di un’anziana risultata positiva con un primo tampone e in attesa dell’esito del secondo. Renderlo noto sono stati i figli, titolari della farmacia “Benessere e salute De Donno”, con un post sulla pagina facebook dell’attività.

C’è il primo caso di Covid-19 anche a Fasano, provincia di Brindisi. Ad annunciarlo il sindaco Francesco Zaccaria.

Secondo caso, invece, nel territorio di Poggiardo: si tratta di un dirigente della Provincia di Lecce, ricoverato nel reparto di Malattie Infettive di Galatina, e già da 15 giorni a casa. Secondo caso anche a Squinzano: ad annunciarlo, in una diretta fb, il sindaco Gianni Marra che ha però precisato: “Attendo ancora l’ufficalità della Asl”

Continua a preoccupare, non da ultimo, il numero di casi in aumento tra il personale sanitario.

Un nuovo caso è stato registrato nella clinica Petrucciani di Lecce. Si tratta di un anestesista, 60enne, attualmente ricoverato nel reparto di Malattie infettive del Vito Fazzi di Lecce. Risale a venerdì sera l’esito del tampone. L’uomo da due giorni era a casa, aveva tosse e difficoltà respiratorie. In mattinata dunque la direzione sanitaria ha comunicato la notizia ai dipendenti della struttura. Per tutti coloro che hanno avuto contatti stretti con l’uomo è scattato l’isolamento domiciliare.

A Taranto, invece, sono risultati positivi il vice direttore dell’ospedale militare (un capitano di fregata) nonché collaboratore della clinica Bernardini. Oltre a lui anche un anestesista della stessa struttura.

Tornando nel Leccese c’è poi un primo caso sospetto in una Rsa (residenza sanitaria assistenziale) per anziani sita a Soleto, sulla circonvallazione. Un’anziana, con sintomi sospetti, è stata sottoposta a tampone. In attesa dell’esito, sono stati bloccati tutti gli ingressi in struttura e tutti (personale e ospiti) sono stati sottoposti al test.

E.Fio