Covid: negativo il Sindaco di Brindisi. Primo caso a Porto Cesareo, positiva infermiera di infettivologia

BRINDISI- È risultato negativo al tampone il sindaco di Brindisi Riccardo Rossi, in quarantena dopo la notizia del contagio del capo della locale Polizia municipale, Antonio Orefice, originario di Squinzano. Lo ha annunciato lo stesso Primo cittadino su Fb: “Ho da poco avuto notizia che l’esito del mio tampone al Covid-19 è negativo -si legge nel post- Resterò in quarantena per il bene di tutte e tutti. E invito tutti a farlo. Restate a casa! Vi ringrazio uno ad uno per i messaggi affettuosi che mi sono arrivati, siete davvero tanti, mi avete riempito il cuore, in questo momento abbiamo bisogno di coraggio ed amore.Son felice che il comandante stia bene. Sono vicino col pensiero a chi è risultato positivo nella nostra città e alle persone in quarantena, seguo grazie all’Asl i vostri aggiornamenti. Tutti loro hanno bisogno del nostro incoraggiamento, forza! Tutta la comunità invece deve contribuire restando a casa, non possiamo fare altro per evitare il contagio. Questo è il momento della responsabilità.Io continuerò a lavorare per la nostra città da casa, in video conferenza con la giunta e i dirigenti, prenderemo tutti i provvedimenti necessari in linea col Governo. Andrà tutto bene”.

E’ stato confermato in queste ore il primo caso di contagio da COVID19 a Porto Cesareo. Lo ha comunicato il sindaco Salvatore Albano: “Ricoverata in ospedale alcuni giorni fa- dice il sindaco- attualmente il soggetto è in discrete condizioni di salute. Naturalmente tutte le persone che sono venute a contatto sono in quarantena obbligata”. Annunciati nelle scorse ore dal sindaco Vito Mello anche i due casi di contagio nel comune di s. pietro in lama, due pazienti ricoverati in ospedale.

Il bollettino della regione puglia aggiornato alle 20,30 di lunedì conta 255 positivi in più rispetto al giorno precedente, quindi 320 casi complessivi sul territorio regionale. A preoccupare in queste ore sono i casi di contagio tra i medici e il personale sanitario, le categorie più esposte. L’ultimo caso a Lecce: positiva un’infermiera di malattie infettive. Si aggiunge ai quattro medici tra cui tre infettivologi e un radiologo della Cittadella della Salute di Lecce, oltre a due infermieri.

Con un video messaggio su Facebook, il sindaco Riccardo Rossi comunica che il suo tampone è negativo: