Covid-19, il bollettino regionale: oggi in Puglia 74 casi in più. Nessun decesso

BARI – 74 casi in più in tutta la Puglia , ma nessun decesso. E’ il quadro restituito dal bollettino ufficiale diramato dalla Regione, come ogni giorno, anche questa sera e aggiornato alle ore 20.00.

Il presidente Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 460 test in tutta la regione per l’infezione da Covid-19. Di questi 386 sono risultati negativi e 74 positivi.

I contagi accertati sono così distribuiti:

35 in Provincia di Bari; 14 in Provincia Bat; zero in Provincia di Brindisi; 18 in Provincia di Foggia; 7 in Provincia di Lecce;zero in provincia di Taranto.

Le differenze tra i casi resi noti dalla stampa locale e quelli riportati nel bollettino ufficiale sarebbero riconducibili a motivazioni di tipo tecnico. La Regione conteggerebbe, per prassi, solo i soggetti risultati positivi al secondo tampone, quello di conferma.

Con questo aggiornamento salgono a 394 i casi positivi registrati in Puglia per l’infezione da Coronavirus.