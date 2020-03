BARI – 87 casi in più in tutta la Puglia e un decesso a Taranto. E’ il quadro restituito dal bollettino ufficiale diramato dalla Regione alle 22, aggiornando il precedente diramato alle 20.

I contagi accertati sono così distribuiti:

35 in Provincia di Bari; 14 in Provincia Bat; 11 in Provincia di Brindisi; 18 in Provincia di Foggia; 7 in Provincia di Lecce; due in provincia di Taranto.

A perdere la vita -si legge- un uomo di 95 anni, con patologie pregresse e già risultato positivo a Covid: è deceduto oggi nell’Ospedale Moscati di Taranto. Di fatto risulta assente nel bollettino un altro decesso, di una donna, avvenuto a Monopoli e ufficializzato su fb dallo stesso sindaco Angelo Annese.

Con questo aggiornamento salgono a 407 i casi positivi registrati in Puglia per l’infezione da Covid e 19 i deceduti.