Covid-19, al Perrino positivi due medici. A Mestre muore noto magistrato tarantino

SALENTO –Due i nuovi casi di contagio registrati questo martedì in provincia di Lecce in due Comuni che per la prima volta si trovano a fare i conti con il Covid 19: si tratta di Gallipoli e Porto Cesareo. A darne notizia, a mezzo fb, i rispettivi sindaci che hanno ribadito la necessità di restare a casa per il bene della comunità.

In mattinata è stato il primo cittadino Salvatore Albano ad annunciare il primo tampone positivo registrato a Porto Cesareo: “La signora -ha spiegato- è stata ricoverata in ospedale alcuni giorni fa ed è attualmente in discrete condizioni di salute. Naturalmente tutte le persone che sono venute a contatto con lei sono in quarantena, così come previsto”.

Nel primo pomeriggio è stata la volta del sindaco di Gallipoli Stefano Minerva, anche lui nell’annunciare il primo caso di contagio ha rassicurato la popolazione e rimarcato l’importanza del rispetto delle regole. “Intendo rassicurare tutti voi -ha scritto- che si tratta di una persona che non lavora a Gallipoli, che stava già in quarantena e che è ora sotto osservazione. La famiglia è stata già isolata e l’ASL ha già monitorato tutti i contatti. Questo però non ci deve spaventare ed a maggior ragione ora vi chiedo di rispettare le regole e di stare a casa. Non lasciate le vostre abitazioni se non strettamente necessario. Dipende da noi”. Questi due nuovi casi si aggiungono a quelli registrati a San Pietro in Lama nella tarda serata di lunedì e assenti nel bollettino ufficiale quotidiano diramato dalla Regione ogni giorno alle 20.30.

Continuano a preoccupare poi i casi di contagio tra i medici e il personale sanitario, le categorie più esposte. L’ultimo caso a Lecce: nelle scorse ore è risultata positiva un’infermiera del reparto di malattie infettive del Fazzi. Si aggiunge a due suoi colleghi contagiati nei giorni scorsi e ai quattro medici (tra cui tre infettivologi e un radiologo della Cittadella della Salute di Lecce).

Al Perrino di Brindisi due i medici risultati infetti nelle scorse ore: si tratta di un cardiologo e di una dottoressa di chirurgia generale. È risultato invece negativo al tampone il sindaco Riccardo Rossi, in quarantena dopo la notizia del contagio del capo della locale Polizia municipale, Antonio Orefice, originario di Squinzano. Rossi resterà in quarantena, come ha annunciato lui stesso su fb, ricordando alla sua comunità che “questo è il momento della responsabilità”.

Non risulterebbero, invece, nuovi casi a Taranto che piange comunque la morte del noto magistrato Francesco Saverio Pavone, risultato positivo e ricoverato due settimane fa a Mestre (lì dove da anni viveva). Aveva 76 anni e alle spalle una vita vissuta a combattere, fino a smantellare, la Mala del Brenta. È spirato per una crisi polmonare.

E.Fio