Covid-19: in Puglia oggi registrati 72 casi in più. I dettagli del bollettino regionale

PUGLIA – 327 test effettuati in tutta la Puglia, di cui 255 risultati negativi e 72 positivi. È il quadro restituito dal bollettino ufficiale diramato, come ogni giorno, dalla Regione e aggiornato alle 20.30 del giorno stesso. I casi positivi riscontrati questo lunedì sono così suddivisi: 1 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto, 10 nel Brindisino, uno nella Bat (dove in provincia si sono registrati due decessi di pazienti con patologie pregresse) e poi 26 nel Barese e 29 in provincia di Foggia. Di questi 12 risalgono a domenica ma non erano stati comunicati -informa la Regione- per problemi tecnici di trasmissione dei dati.

Con questo aggiornamento, dunque, salgono a 320 i casi postivi registrati sul territorio regionale.

Aggiornamento : all’unico caso registrato ufficialmente oggi in provincia di Lecce, nel bollettino di domani si aggiungeranno di certo i due casi confermati in serata a San Pietro in Lama e comunicati dallo stesso sindaco.