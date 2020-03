Bar Trentino, addio allo “zio Cesare”

LECCE- Si è spento all’età di 71 anni il titolare dello storico bar Trentino. Si tratta di Cesare, anche se per tutti era lo zio Cesare, soprattutto per gli abitanti del quartiere Aria Sana di Lecce, ma ancor di più per tutti i giovani che d’inverno e d’estate, dopo esser andati in discoteca o partecipato alle varie movide, si fermavano da lui come appuntamento fisso per fare colazione, prima di andare a dormire. Le condoglianze alla famiglia che lo piange dopo aver lottato contro un male resosi inguaribile.