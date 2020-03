Un monito dalle pagine de L’Eco di Bergamo: #iorestoacasa ancor di più!!!

LECCE- Il quotidiano della provincia di Bergamo evidenzia il dramma del Covid19. Capiamo la pericolosità e si continui nel rispetto delle regole

Oltre al dramma degli ospedali che rischiano la paralisi nelle cure per il Coronavirus e tutte le altre patologie già bloccate se non per urgenze improrogabili, comprendiamo la necessità di evitare ogni occasione di contagio. Che il Covid19 possa esser guarito non può significare che non abbia una pericolosità drammatica. Guardiamo i necrologi sulle pagine del quotidiano lombardo “L’Eco di Bergamo” relative alle persone non più su questa terra dallo scoppio del virus. Il 9 febbraio a virus ancora non invasivo, in queste dimensioni, solo una pagina e mezza oggi superano le 10 di pagine

#iorestoacada e più che mai!!! È l’unica soluzione ma dobbiamo anche confidare nella responsabilità di chi è sceso nel Salento, ed in Puglia, nel mettersi realmente in quarantena per un’azione di responsabilità civile verso tutti noi. Stiamo in casa per noi stessi e per rispetto verso coloro che non possono per: curarci, per coloro che devono garantire i beni primari e per la salute (decine sono le farmacie) e la sicurezza nelle città ed anche un po’ , permettetecelo, per chi deve fare informazione!#iorestoacasa!!!