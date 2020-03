Treni in arrivo dal nord: a Lecce controlli in stazione

LECCE- Giungono nella stazione di Lecce i treni dal nord Italia e dopo la notizia della presunta nuova “fuga di massa” di ieri sera sul Milano-Lecce delle 20.50, questa mattina c’è anche il sindaco Carlo Salvemini a controllare la situazione.

Poco dopo le 8.30 l’arrivo del convoglio da Torino, mentre su quello precesente proveniente dalla capitale lombarda c’era una ventina di salentini. Scesi prima tutti gli altri passeggeri, che avrebbero preso d’assalto il treno dopo la chiusura degli aeroporti (oggi chiude anche quello di Brindisi).

“Dopo confronti telefonici serrati con Regione, Prefettura, Questura, Asl, Polfer – spiega il sindaco- si è organizzato servizio di controllo autocertificazione e controllo sanitario tramite termoscanner. Sul treno e in stazione è stato diffuso messaggio informativo sul protocollo di controllo previsto all’arrivo. I passeggeri sono in tutto una ventina, autorizzati a raggiungere la propria residenza domicilio. Sono studenti fuori sede, studenti erasmus, italiani all’estero, che col decreto hanno un titolo per rientrare a casa che non può essere loro impedito. Ricordo che trasporti ferroviari e aerei pur ridotti non sono sospesi ed è fatto obbligo ai vettori di contingentare i biglietti per il rispetto delle distanza di sicurezza minima. Ora quanti sono rientrati in Puglia dovranno attenersi come tutti all’obbligo di restare a casa e di segnalare al proprio medico e alla asl eventuali sintomi. E’ sacrosanto essere prudenti e preoccupati. E’ importante controllare paure per non alimentare agitazioni che poi diviene difficile gestire e controllare. Le istituzioni di Puglia stanno lavorando notte e giorno per tutelare la nostra salute. Restiamo in allerta. Conserviamo fiducia”.

Molto duro nelle scorse ore era stato anche il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano: “Di nuovo ondate di pugliesi che tornano in Puglia dal nord. E con loro arrivano migliaia di possibilità di contagio in più. Avrete probabilmente esibito ai soldati alla stazioni le vostre legittime autocertificazioni sulla motivazione del vostro ritorno, spero che abbiate le mascherine e che teniate la distanza di un metro l’uno dall’altro in treno. Fatto sta che ci state portando tanti altri focolai di contagio che avremmo potuto evitare. In pochi giorni migliaia e migliaia di persone hanno fatto rientro in Puglia aggravando la nostra già drammatica situazione. Vi ricordo che appena arrivate dovete richiudervi in casa e che dovete stare lontani da genitori, fratelli, nipoti, amici, nonni e malati che rischiano di morire se contagiati. Dovrete rimanere in casa almeno per altri 14 giorni e comunque per tutto il tempo di durata del decreto del Presidente del Consiglio. E dovete anche dichiarare la vostra presenza sul sito della Regione Puglia

www.regione.puglia.it/coronavirus

come da me disposto con ordinanza la cui violazione determina il reato di cui all’art.650 cp”.