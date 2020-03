Il concerto dei Negramaro per la raccolta fondi per le Terapie Intensive leccesi- Il video

LECCE- Prima l’incoraggiamento di Giuliano Sangiorgi dal balcone della sua casa di Roma, cantando e suonando con la sua chitarra “Meraviglioso” di Domenico Modugno.

Poi, l’impegno di tutta la band salentina si fa ancora più forte, con un concerto a distanza via Facebook per sostenere la raccolta fondi destinata alle Unità di Terapia Intensiva degli Ospedali dell’Azienda Sanitaria Locale di Lecce (qui il link per donare: https://bit.ly/3cYfJKP).

“Restiamo a casa e da casa annulliamo le distanze – è il messaggio dei Negramaro – suonando dalla nostra stanza e in questo momento la nostra stanza è grande quanto questo mondo, che combatte e vince, senza alcun dubbio”.

Alla raccolta fondi salentina hanno già contributo oltre 4.500 persone in pochi giorni, superando quota 70mila euro su un obiettivo di 90mila. A promuoverla è stato un “gruppo di giovani medici, piccoli imprenditori e semplici cittadini che vivono quotidianamente la situazione critica della Nostra Sanità locale. Ci prepariamo – hanno spiegato – ad affrontare un’emergenza sanitaria senza precedenti ed abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti. Molti di voi ogni giorno ci chiedono come poter dare una mano: restate a casa, riscoprite la semplicità delle piccole cose e se rimane tempo per un caffè, offritelo a questa raccolta fondi da devolvere alle Unità di Terapia Intensiva degli Ospedali dell’Azienda Sanitaria Locale di Lecce. Mentre leggete questo messaggio noi saremo impegnati in corsia con i malati, a rifornire gli ospedali, a cercare di arginare l’epidemia. Il vostro contributo servirà a migliorare le possibilità di cura dei malati e a sentire il vostro calore quando la partita sarà dura”.

E iIn una esibizione che conquista i social, Nando Popu dei Sud Sound System adatta il testo di “Casa mia” per renderlo appello a restare a casa