Coronavirus: nel Dea 40 rianimazioni e oltre 200 posti letto. Rollo: “Si lavora giorno e notte per l’attivazione”

LECCE-I contagi in Puglia salgono, così come continuano ad aumentare i contagi nel Salento. Giorno per giorno i numeri crescono, così come l’emergenza negli ospedali. Si corre ai ripari e presto, come annunciato qualche giorno, entrerà in funzione il nuovo ospedale di Lecce che diventerà un punto di riferimento per la cura dei malati affetti da coronavirus non solo della provincia di Lecce. “L’obiettivo- ha detto il direttore dell’Asl di Lecce Rodolfo Rollo, seduto al tavolo del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica convocato in Prefettura e poi in collegamento via skype con i giornalisti- è quello di rendere operativa l’intera struttura con almeno 300 posti letto, ma al momento stiamo assicurando 40 posti in più di rianimazione e 160 di degenza. Per farlo stiamo lavorando giorno e notte. Ai posti letto aggiuntivi si dovrà affiancare naturalmente un’equipe medica di esperienza che stiamo reclutando dai diversi ospedali della provincia e anche da altre strutture sanitarie che hanno mostrato la loro disponibilità.

L’altro obiettivo è quello di trasformare anche l’ospedale di Copertino nel nosocomio specializzato nella cura dei pazienti positivi e presto ci sarà il trasferimento totale degli altri degenti. In arrivo anche altri tamponi.