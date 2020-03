Coronavirus, dopo l’esposto la Regione fa passo indietro: chiusi i centri diurni per disabili

LECCE- Dalla circolare esplicativa che invitava a rimanere aperti arriva l’ordine di chiusura. Sì, dopo l’appello del coordinamento dei centri diurni e l’esposto presentato in Prefettura, la Regione Puglia finalmente si adegua, come già accaduto in Veneto, in Emilia Romagna ed in Lombardia, predisponendo la chiusura dei centri diurni dal 12 marzo al 3 aprile: “Al fine di prevenire ancora più efficacemente il rischio di contagio da coronavirus nella popolazione anziana e disabile, si dispone la sospensione-si legge nell’ordinanza- delle attività dei centri semiresidenziali sanitari, sociosanitari e socioassistenziali, centri diurni e polivalenti su tutto il territorio regionale. E’ inoltre disposta la sospensione delle attività ambulatoriali sanitarie garantite dai Presidi di Riabilitazione e dai centri per soggetti affetti da autismo, fatta eccezione per le prestazioni che non siano differibili senza potenziale danno all’assistito”.