Lecce in campo; in serie A molte riposano

LECCE – Il Lecce nonostante lo stop del campionato continua ad allenarsi a porte chiuse usando la massima accortezza e rispettando tutti i protocolli.

Fabio Liverani così come ha fatto alla ripresa della preparazione, ha deciso di predisporre i calciatori in piccoli gruppi per farli lavorare sul fronte atletico; ovviamente la società giallorossa così come ha spiegato il Presidente Saverio Sticchi Damiani nell’incontro con i calciatori, sta prestando la massima attenzione sulla prevenzione ed il rispetto assoluto di tutto quello che il quadro normativo prevede per fronteggiare l’emergenza Covid-19.

In questo periodo in cui non si giocheranno gare lo staff sanitario della squadra salentina punterà a recuperare dopo Babacar e Farias anche Falco che dovrebbe essere pronto per la gara con il Milan, la data dell’incontro si deciderà dopo il 3 aprile. Avranno dunque modo di riprendersi dai rispettivi acciacchi anche Dell’Orco, Deiola e Rossettini.

Non tutte le società della massima serie però stanno continuando ad allenarsi:

Bologna, Brescia, Cagliari, Fiorentina, Lazio, Milan, Parma, Genoa, Sassuolo e Spal in questi giorni sono ferme, la settimana prossima man mano, al netto di ulteriori decisioni, riprenderanno la preparazione.

