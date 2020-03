Covid 19, l’appello: “Si chiudano i centri diurni per disabili”

SALENTO- Malgrado l’ emergenza coronavirus, i centri diurni per anziani e disabili continuano a restare aperti. A differenza di quanto accade in Veneto, in Emilia Romagna ed in Lombardia, dove le Regioni hanno decretato la chiusura dei centri diurni, per i rischi correlati all’emergenza sanitaria, dalla Regione Puglia arriva la circolare esplicativa che invita a rimanere aperti con l’obbligo di rispettare le norme del DPCM nazionale per garantire la salute degli utenti disabili. Da qui l’appello del coordinamento dei centri diurni affinchè il decreto, così come fatto in altre regione, venga applicato anche qui, presentando un esposto anche al prefetto: “I disabili, come spesso accade -si legge in una nota- sono tra i più penalizzati nel limbo delle norme fissate dal decreto sull’emergenza coronavirus. Viene tutto demandato a noi. Siamo noi che dobbiamo prenderci la responsabilità di decidere se tenere aperto o chiudere. Ma ora più che mai – continua- Ci chiediamo perche il decreto del 9 Marzo 2020 emanato dal Presidente del Consiglio “IO RESTO A CASA” non viene recepito dalla Regione Puglia?”