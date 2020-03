Coronavirus, primo decesso a Lecce. Nuovi casi nel Salento

LECCE – Primo decesso di una paziente affetta da Covid-19 nel leccese. Si tratta di una 88enne di Copertino ricoverata al “Vito Fazzi” nei giorni scorsi. Da prassi sarà l’Istituto Superiore di Sanità a confermare il nesso tra il decesso e la positività al virus. Intanto, il bollettino serale della Regione Puglia conferma che ci sono due altri casi nel Leccese, dove si sale a quota 13, e anche a Brindisi, dove si arriva a 6. In totale sono 65 le persone contagiate in Puglia.

Uno dei nuovi casi leccesi riguarda la moglie dell’impiegato dell’ospedale di Copertino già risultato positivo e ricoverato nel reparto di Malattie infettive del Fazzi. La donna è stata ricoverata a Galatina. Lì si era recata già al pronto soccorso sabato ma non è stata ricoverata non presentando sintomi preoccupanti. I risultati del tampone sono giunti oggi.

La donna deceduta era ricoverata nel reparto di malattie Infettive dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce in seguito ad una grave crisi respiratoria. Da quanto emerge, essendo affetta da cardiopatia e da altre patologie era in cura per la terapia del dolore. Ma stando a quanto avrebbero ricostruito dalla Task force, a seguirla era il medico anestesista di Copertino, risultato infetto nei giorni scorsi. La linea di contagio, dunque, sembrerebbe questa.

Il bilancio attuale, per il Salento, purtroppo parla di 11 contagi e 1 decesso. Invece, il bilancio complessivo della Puglia, al momento, parla di 56 contagi e 4 decessi. Alla vittima del Salento, come è noto, si aggiungono i 3 decessi nella provincia di Foggia.

Il direttore generale della Asl, Rodolfo Rollo, lo ricordiamo, durante il vertice in Prefettura aveva chiarito un aspetto importante: tutte le linee di contagio sono state individuate e bloccate. Questo è fondamentale per evitare il diffondersi dell’epidemia.

Intanto negli ospedali è allarme dei medici: le mascherine scarseggiano, come i reagenti per effettuare i tamponi. Quanto ai presidi di sicurezza, la Regione aveva annunciato l’acquisto di 500mila mascherine destinate al personale sanitario che, quindi, dovrebbero arrivare a breve.