Coronavirus, il governo verso la chiusura delle scuole. Nel foggiano contagi “fuori controllo”

BARI – Le scuole e le università saranno chiuse fino a metà marzo. Lo avrebbe deciso il governo centrale anche se si sono rincorse conferme e smentite sino a poco fa. Ma la decisione, assicurano da Roma, è presa mancherebbe solo la firma. Le pressioni da parte delle regioni e dei comuni erano state tante.

Non ultimo l’appello che poco prima era arrivato da Emiliano: “Chiedo a tutte le famiglie di non mandare i figli a scuola. Le assenze non sono un problema, sono giustificate dalla massima carica in Puglia, il presidente della Regione”. Intanto anche in Puglia, a cominciare dalla Regione, i datori di lavoro attiveranno lo smart working, cioè il lavoro da casa.

Il numero dei contagi in Puglia non fa che aumentare. Il decimo caso è stato riscontrato nel pronto soccorso di San Giovanni Rotondo. Ma è proprio il foggiano ad essere diventato il primo focolaio pugliese. Il decesso del 75enne, tornato da Cremona, per Emiliano è stato gestito in maniera imperdonabile. A spiegare quel che è successo è stato lo stesso governatore: “Il sistema aveva perfettamente funzionato nel sottoporre ad autopsia una persona deceduta. Era stato effettuato anche il tampone durante l’autopsia. Poi in maniera del tutto incredibile, il cadavere è stato rilasciato per i funerali prima di avere l’esito del tampone. Ora – ha continuato Emiliano – è chiaro che davanti ad un catastrofico errore del medico legale, non c’è rimedio“. Il punto è che non si riesce a chiudere la rete del contagio, ponendo in quarantena tutti, perché i contatti avuti durante il funerale da parte dei familiari della vittima – potenzialmente a rischio positività – sono tantissimi e difficili da ricontattare.

San Marco In Lamis, il paese dove viveva l’uomo, probabilemente è destinato a diventare la nuova Codogno. Il governatore non ha anticipato le misure ma ha parlato di decisioni imponenti, chieste espressamente dalla Regione al prefetto e quindi al governo. Il paese potrebbe essere messo in quarantena e gli accessi vietati.