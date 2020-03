Metapulia, battaglia in aula Poli: “Delibera oscura, la invieremo in altra sede”

LECCE- Dopo la bocciatura di quattro pregiudiziali poste dai consiglieri di minoranza anche per chiedere il rinvio della discussione, si è acceso in Consiglio comunale il dibattito sull’impianto di compostaggio Metapulia, già oggetto di polemiche ieri in commissione per il parere negativo annunciato dal Comune di Lecce, polemiche proseguite anche in assise.

Dura Adriana Poli Bortone, che ha fatto intendere che la vicenda approderà a Palazzo di Giustizia perché venerdì in conferenza dei capigruppo la bozza di delibera presentata prevedeva un parere finale positivo, poi modificato poco dopo in negativo, nonostante le motivazioni dell’atto siano rimaste uguali.

Ripercorrendo il fatto che il dirigente del Settore Ambiente abbia messo per iscritto che “nulla osta a questo progetto”, la consigliera Msi ha rimarcato: “O si prendono provvedimenti contro il dirigente perché avrebbe scritto qualcosa di inesatto oppure abbiamo il diritto di sapere perché la maggioranza ha cambiato idea in 60 minuti. È un fatto di una gravità che non può rimanere in quest’aula soltanto. ‘Accenderemo un faro’, come qualcuno ha detto dalla minoranza sulla mia amministrazione. E anche voi aspetterete sette anni per conoscere la verità”. Ha attaccato ancora: “c’è qualcosa di molto oscuro” nella modifica tra parere positivo tecnico e parere negativo politico. Motivo per cui la Poli e il consigliere Gianpaolo Scorrano hanno abbandonato l’aula per “non sanare con la presenza una delibera che sarà inviata in altra sede”. Ad abbandonare l’aula, a seguire, anche i consiglieri Battista, Tramacere, Pasquino, Greco, il gruppo di Fratelli d’Italia.

Nel corso della seduta, l’assessore all’Ambiente Angela Valli aveva chiarito che il verbale della conferenza dei servizi del 19 febbraio scorso non è mai stato redatto dalla Provincia, in attesa del parere del Comune. E ha precisato anche altro: l’impianto di compostaggio pubblico, che il Comune di Lecce ha dato la disponibilità ad ospitare nella zona industriale, avrà una capacità di 40mila tonnellate l’anno, a fronte delle 65mila complessive (55mila di organico+10mila di sfalci di potatura) di Metapulia.

Il no a quest’ultima, in realtà, non deriva da questioni tecniche (positivi i pareri di Asi, Asl, Arpa) ma dal rischio doppione: secondo la maggioranza, la nota fatta giungere da Ager, l’Agenzia regionale per i rifiuti, ha svuotato di senso quel progetto, rimarcando che i rifiuti prodotti nei comuni dell’ax Ato Le1 dovranno essere smaltiti nell’impianto pubblico.

“Per reggere a quel punto – ha spiegato il capogruppo Pd Antonio Rotundo – la stessa società Metapulia dovrà attingere a rifiuti di altri territori. E lo ammette anche nel progetto, scrivendo che possono provenire da Abruzzo, Campania, Molise, Lazio, Basilicata, Calabria. Il centrodestra nega queste verità”.

Dopo una discussione di cinque ore, conclusasi con 19 voti favorevoli, ossia solo quelli della maggioranza presente in aula, il sindaco Carlo Salvemini ha preso parola: “Trovo offensivo che la discussione si chiuda senza la posizione dei consiglieri di minoranza. Perdono un’occasione-ha detto- Inoltre sono stupito nel sentir definire oscura una delibera che mette in fila tutti gli atti e rende comprensibile le motivazioni di un parere che successivamente la Provincia stabilirà se potrà essere favorevole o meno. Comunque, da domani si avvierà un ulteriore confronto con Ager e comuni del Nord Salento per l’individuazione di ulteriori siti in grado di ospitare l’impianto pubblico”.