La Regione Puglia comunica che è stata accertata la presenza del Covid-19 in un uomo di 75 anni della Provincia di Foggia, con importanti patologie , deceduto nelle scorse ore. Adesso si dovrà stabilire il nesso tra l’infezione da Coronavirus ed il decesso. Intanto salgono a otto i contagiati in Puglia: dopo l’uomo di Aradeo, spunta anche il secondo nella città di Bari. Al Policlinico di Bari è risultata positiva al virus la moglie del militare 29enne ricoverato al Reparto malattie infettive al suo rientro dalla Lombardia dove lavora all’Aeroporto di Bergamo.

Il militare è rientrato lo scorso fine settimana con un aereo Ryanair e alla prima comparsa dei primi sintomi è andato direttamente in ospedale. Si è attivata la procedura per la notifica e verifica ai passeggeri che erano con lui sul volo. La moglie si trova in isolamento fiduciario presso l’abitazione.

E l’ottavo caso di contagio, giunge dalla città di Trani. A comunicarlo il sindaco nel corso della seduta del Consiglio Comunale. A quanto si è appreso si tratterebbe di un esercente del posto.