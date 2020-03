Coronavirus, primo decesso in Puglia. E i casi salgono a 9

BARI – Sarà l’Istituto Superiore di Sanità a dire se anche in Puglia, si registra il primo decesso da coronavirus. Si tratta di un uomo di 75 anni, della provincia di Foggia, con importanti patologie, risultato positivo al tampone. L’autopsia non ha chiarito con certezza il nesso tra la morte dell’uomo e la presenza del virus. Nell’attesa degli esami, sono comunque scattate le misure previste nei casi di positività al virus, quindi individuando e isolando tutti i contatti stretti della vittima.

In totale sono saliti a 9 le persone contagiate in Puglia. Dei 20 tamponi analizzati dal Laboratorio regionale del Policlinico, due sono risultati positivi. Si tratta di un 47enne, esercente di Trani, nella Bat, ricoverato nell’ospedale di Bisceglie, e che – è stato già accertato – era stato in Lombardia e Veneto per lavoro.

Anche in questo caso, si stanno ricostruendo tutti i contatti avuti per isolare i potenziali soggetti a rischio contagio.

Ma il governatore Emiliano ha firmato una nuova ordinanza che stringe ulteriormente i paletti in Puglia, alla luce di quanto accaduto. I principali provvedimenti riguardano le scuole di ogni ordine e grado e le Università: i dirigenti scolastici e i rettori potranno attivare le lezioni a distanza, per gli studenti che vorranno assentarsi in via precauzionale. Stessa misura vale in ambito lavorativo: i datori di lavoro potranno applicare le norme di lavoro agile per tutti i dipendenti.

“L’ordinanza – ha spiegato Emiliano – si è resa necessaria perché il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 non prevede la sospensione delle attività didattiche nelle scuole e nelle università per la Regione Puglia cosa che il Governo nazionale non ha ancora inteso fare. Ciononostante – ha aggiunto – se gli studenti (o per loro le famiglie) ritengono a fini precauzionali di assentarsi da scuola o dall’università, questa scelta non può costituire un pregiudizio. Con l’ordinanza odierna viene confermato questo principio che rende legittima e giustificata tale scelta”. Di più sull’ordinanza se ne saprà nelle prossime ore.