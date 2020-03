Coronavirus, sale a 5 il bilancio dei contagi in Puglia

BARI – È salito a 5 il numero dei contagi da Coronavirus in Puglia. Dopo il 29enne barese, è risultata positiva anche una 74enne di Foggia.

La donna è sorella di un uomo risultato positivo a Cremona e che era stato in visita ai parenti in Puglia, nei giorni scorsi. Anche in questo caso è scattata subito la ricostruzione dei contatti avuti dall’uomo, così da sottoporre a controllo e isolare in quarantena chiunque abbia potuto vederlo nei giorni della sua permanenza in Puglia. La donna al momento non è ricoverata in ospedale perché le sue condizioni sono buone, non destano preoccupazioni. Sarà monitorata durante la quarantena domiciliare. Sia per lei che per il ragazzo di Bari si attende il riscontro dall’Istituto Superiore di Sanità.

Il sindaco del paese in cui risiede la donna, appena informato dell’arrivo dell’uomo da Cremona e del suo poi essere risultato positivo, aveva deciso con una ordinanza, la quarantena per i parenti. Per il governatore Emiliano, come nel caso del primo contagiato di Torricella, questo dovrebbe aver interrotto la catena di diffusione del virus che, in tutti e 5 i casi, ha origine da un contatto con persone che vivono in Lombardia. ”Se tutti faremo la nostra parte – ha detto il presidente e assessore alla Sanità – potremo ridurre moltissimo i rischi di contaminazione da fuori regione”.