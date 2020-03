Coronavirus, quarto caso in Puglia

BARI- Torna a casa, come ogni settimana, ma questa volta finisce in ospedale. Accertato un quarto caso in Puglia di coronavirus, risultato positivo al tampone. Si tratta di un 29enne che sarebbe stato contagiato in Lombardia dove lavora. Al momento si trova ricoverato in isolamento nel reparto di Malattie Infettive del Policlinico di Bari, in attesa di conferma da parte dell’Iss. Nel frattempo si sta cercando di ricostruire la rete di contatti che ha avuto nelle ultime settimane, per poter sottoporre tutti al tampone.