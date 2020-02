Lecce: interrogativo Babacar. Atalanta: difesa nei guai

LECCE (di M.C.) – Lecce – Atalanta gara fantasia, Liverani contro Gasperini, panchina d’argento e panchina d’oro dello scorso campionato a confronto, due tecnici eclettici che preferiscono la filosofia del gioco per arrivare al gol.

In casa giallorossa, vista l’assenza certa di Falco e Farias, sperano di recuperare Babacar che è vicino ormai a mettersi a disposizione del mister romano che come unica punta di ruolo, qualora recuperasse anche l’attaccante senegalese, ha solo Lapadula che fortunatamente è in forma smagliante e non si risparmia nulla. Ha già messo a segno 7 gol in campionato in 18 presenze e 2 in Coppa Italia ma realizzazioni a parte il suo contributo è di inestimabile valore. Più di lui in questo frangente di stagione ha segnato solo Mancosu che è a quota 8, numeri che hanno permesso al calciatore sardo di diventare fino a questo momento il centrocampista più prolifico dei cinque principali campionati europei.

E toccherà proprio a loro due, col supporto di Saponara, tentare di scardinare la retroguardia dell’Atalanta che arriva a Lecce con seri problemi difensivi.

Assente Toloi e molto probabilmente Djimsiti, ci sono i soli Caldara e Palomino abili e arruolabili per la linea a 3 che di solito adotta Gasperini che potrebbe fare di necessità virtù e arretrare Hateboer o chissà forse De Roon, oppure potrebbe estrarre dal cilindro il diciottenne Okoli che con la squadra Primavera in 18 gare ha messo a segno anche 3 gol. Il tecnico di Grugliasco, inoltre, potrebbe decidere, in vista dei due impegni seguenti e cioè la gara con la Lazio e poi la trasferta di Valencia in Coppa, di far rifiatare Ilicic affidandosi a Gomez e Malinoskyi a supporto di Zapata unica punta, anche se per un posto da titolare scalpita Muriel, ex di giornata, che ha vestito la maglia del Lecce nel 2012.

Ultimi allenamenti dunque utili ai due tecnici per decidere chi mandare in campo anche se non dovrebbero esserci grandi sorprese.

L’Atalanta a Lecce vuole confermare il suo trend positivo in trasferta: lontana da Bergamo infatti ha collezionato 7 vittorie, 4 pareggi e solo una sconfitta a Bologna.

Per il Lecce dopo la sconfitta con la Roma continua il ciclo terribile e sogna il colpaccio con la Dea per mantenersi a distanza dalla zona rossa e preparare al meglio le gare con Milan e Juventus.