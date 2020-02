“Prigionieri sulla nave sequestrata”, l’appello di un 19enne di Leverano

DAKAR-Matteo Muci, 19 anni, allievo ufficiale di coperta di Leverano, al primo imbarco per una borsa di studio per meriti scolastici ha raccontato la sua storia su Fb. È bloccato da un mese, insieme a tutto l’equipaggio a bordo della nave “Ro-Ro Grande Nigeria”, del Gruppo Grimaldi” nel porto di Dakar, capitale del Senegal. Il cargo è sotto sequestro dallo scorso giugno perché a bordo sono stati trovati 8 quintali di cocaina. L’equipaggio a cui appartiene Matteo non ha però nulla a che fare con il ritrovamento. La società armatrice infatti, alla notizia del sequestro, ha deciso di sostituirlo, inviando sulla nave persone nuove. I problemi sono sorti dopo che il nuovo equipaggio, durante delle manutenzioni della nave, ha rinvenuto altra droga. A quel punto le autorità locali hanno sequestrato i passaporti a tutti.

“Adesso cominciamo a raccontare una storia tanto incredibile quanto veritiera- racconta Matteo- mentre la nave è ferma nel porto, durante dei lavori di manutenzione, in una bocca di ventilazione a poppa sono stati rinvenuti dallo stesso equipaggio quattro zaini di colore nero. Come previsto dall’ISPS code, ovvero la sicurezza per prevenire la sussistenza di atti illeciti intenzionali, il comandante della nave, come suo dovere, ha avvertito immediatamente il Responsabile della Security della Società Armatrice che ha avvisato le autorità del rinvenimento delle sacche sospette. Il comandante e l’equipaggio non ne conoscevano il contenuto. Per ovvie ragioni di sicurezza (avrebbero potuto contenere esplosivo) spettava alla autorità senegalese addetta alla security procedere ai rilevamenti. Dai controlli effettuati risultavano contenere complessivamente 120 chili di cocaina. Perquisendo l’intera nave non sono state rinvenute ulteriori sostanze. In seguito alla vicenda le autorità hanno ritirato i passaporti dell’equipaggio rendendoli di fatto agli arresti domiciliari.

Insomma, per i membri dell’equipaggio oltre il danno la beffa. Loro assolutamente innocenti, anzi sono stati ben attenti e scrupolosi nel seguire la normativa internazionale in termini di security, si trovano nella assurda posizione di essere sequestrati, in pratica ai domiciliari senza neanche poter scendere dalla nave e con l’assurdità che nessun capo di imputazione è stato loro formulato”.

Il presidente del Consiglio regionale della Puglia, Mario Loizzo, ha chiesto in una nota inviata a Palazzo Chigi e alla Farnesina, l’interessamento del premier Conte e del ministro degli Esteri Di Maio, per il rientro immediato dei marittimi. E parlando di Matteo dice: “La sua ‘innocenza’ – fa presente Loizzo – rafforza la mia richiesta e l’urgenza della soluzione di una situazione incresciosa, che tiene in apprensione tante famiglie. In relazione a un episodio che coinvolge nostri connazionali all’estero – scrive Loizzo – sono a chiedere il determinato e risolutivo intervento del Ministero competente e, ove si ritenga, del Governo italiano, per il più sollecito rientro dell’incolpevole equipaggio del mercantile. In seguito alla vicenda le autorità hanno ritirato i passaporti dell’equipaggio rendendoli di fatto agli arresti domiciliari”.