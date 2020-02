Bergamaschi al via del Mare, Sticchi Damiani: dalle autorità competenti nessun veto

LECCE- Mentre cresce l’allerta per il coronavirus, l’arrivo dei tifosi bergamaschi al via del Mare, in occasione della partita Lecce-Atalanta, sta generando diverse perplessità. C’è da dire infatti che proprio nei giorni scorsi i Ministeri dello Sport, quello dell’Interno e quello della Salute hanno diramato il Decreto che vieta l’accesso ai tifosi negli stadi delle zone rosse: Lombardia, Veneto, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Liguria, non in Puglia. Quindi a Lecce si giocherà a porte aperte. Nonostante questo, l’Unione Sportiva giallorossa, prima di mettere online la vendita dei biglietti dell’imminente partita, ha desiderato inviare una lettera a tutte le istituzioni competenti per chiedere ulteriore conferma su possibili ostacoli che potessero mettere in discussione l’incontro. Non ricevendo disposizioni contrarie, si è così dato il via alla vendita. “Le società ospitanti- afferma il Presidente Saverio Sticchi Damiani– non possono far altro che adeguarsi alle disposizioni imposte. Da parte nostra massima attenzione al problema”.