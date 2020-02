LECCE – (t.d.g.) Nessuna restrizione, almeno per il momento, per Lecce-Atalanta. La partita si disputerà regolarmente domenica prossima alle ore 15. Quella tra giallorossi e neroazzurri è tra le partite aperte ai tifosi come Lazio-Bologna, Napoli-Torino e Cagliari-Roma. Si giocheranno a porte chiuse le restanti partite: Udinese -Fiorentina, Juventus -Inter, Milan-Genoa, Sassuolo – Brescia, Sampdria-Verona e Parma- Spal.