Olio evo, frantoi aperti per la settimana del consumatore

BARI – Prima bisogna far roetare il bicchiere tra le mani, poi annusare i profumi sprigionati e infine berlo. L’olio è come il vino, per capirne la qualità va degustato nel modo corretto.

Perché ci sono oltre 500 tipi di olio, ci sono oli pessimi e oli di qualità. E per scegliere fra le eccellenze bisogna imparare a consocerle. Ecco perché è fondamentale visitare i frantoi. Il presidente di Coldiretti Puglia, Savino Muraglia, ha per questo aperto le porte della sua azienda per dare il via alla settimana del consumatore, voluta proprio per diffondere la cultura dell’olio extravergine d’oliva. Perché leggere l’etichetta è importante ma non basta, “il consumatore dovrebbe saperne di più – spiega Muraglia – perché deve saper scindere gli oli di altissima qualità, prodotti sempre in maggior quantità, rispetto agli oli che non sono in grado di apportare i benefici alla salute. Benefici di cui tutti i consumatori devono saperne l’esistenza”.

Il consumatore deve conoscere, mentre il produttore deve continuare a fare la sua parte garantendo gli altissimi standard qualitativi che fanno dell’olio un fattore distintivo, ma deve essere anche aiutato. Il produttore “ha bisogno di essere tutelato da oganizzazioni che portano gli interesssi – spiega ancora il presidente di Coldiretti Puglia – e che creino degli strumenti legislativi che rendano questo prodotto difendibile rispetto alle contraffazioni, che sono presenti in tutti i settori ma che nel food hanno una incidenza maggiore. Ricordiamolo – conclude Muraglia – quasi un terzo dei prodotti venduti all’estero come made in Italy, non sono davvero made in Italy“.

La Puglia ha 60milioni di ulivi e una produzione lorda vendibile pari al 20% di quella dell’intero settore agricolo. L’olio extravergine d’oliva fa bene anche alla salute ed è per questo che la settimana del consumatore che parte da ora e sino a marzo in tutte le province pugliesi, permetterà di visitare aziende e frantoi per visite guidate, desgustazioni, vere e proprie lezioni sull’olio e sulla corretta alimentazione.