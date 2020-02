Coronavirus, il Dipartimento Salute della Regione Puglia: “Attenzione massima, ma nessun allarme”

BARI – Alla luce dei recenti falsi allarmi registrati nelle scorse ore a Lecce e a Brindisi, sul Coronavirus a rassicurare gli animi interviene direttamente il direttore del Dipartimento Politiche della Salute della Regione Puglia, Vito Montanaro.

“Non c’è alcun allarme e alcuna psicosi giustificata in Puglia a seguito dei casi di Coronavirus in Lombardia e Veneto -dice- Tutti i possibili casi sospetti, anche quelli che non avevano nessun criterio epidemiologico, sono passati al vaglio puntuale dei Dipartimenti di Prevenzione e del centro di riferimento per la diagnosi del nuovo Coronavirus.

Si ribadisce che nessun contagiato è stato finora identificato a seguito di specifici accertamenti. È indubbio -aggiunge- che la segnalazione di casi confermati in Italia ha portato ad un innalzamento ulteriore del livello di sorveglianza e di attenzione da parte delle autorità sanitarie della regione.

Si è provveduto a rendere disponibili tutti i dispositivi di protezione individuale per gli operatori sanitari di tutti i pronto soccorso e di tutte le strutture sanitarie. Sono state, infine, intraprese tutte le azioni per il tempestivo allineamento a quanto previsto dall’ordinanza del Ministero della Salute.