Regionali, Fasano sfida Minerva schierandosi con Emiliano

GALLIPOLI-L’avvocato Flavio Fasano sfida Minerva, scioglie la riserva e annuncia la sua candidatura alle regionali a sostegno di Michele Emiliano. “Dopo una lunga riflessione -afferma- ho deciso di accettare l’offerta di candidatura a Consigliere regionale fattami già in settembre scorso da Emiliano il quale me lo ha chiesto pur sapendo che avevo criticato diverse sue scelte di governo. La lista nella quale mi candiderò è “Senso Civico – un nuovo Ulivo per la Puglia” . Ho fatto più di un incontro in provincia con persone amiche che mi hanno incoraggiato in tal senso, ma a determinarmi ad accettare sono stati gli amici ed associati di “Gallipoli Futura”, la nostra formazione politica cittadina che è e resterà unica vera e forte forza di opposizione -conclude Fasano- anche durante tutta questa campagna elettorale per le regionali”.