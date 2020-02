Piano Sud 2030: alta velocità fino a Bari. Salento ancora escluso

SALENTO- Ancora una volta sembra che l’alta velocità non farà tappa nel Salento. Lo si evince chiaramente dalla presentazione del Piano Sud 2030 del Governo. “Non vogliamo un’Italia a due velocità, ce la metteremo tutta per impedirlo” – ha affermato il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte a Gioia Tauro, sottolineando lo stanziamento di 33 miliardi di euro per investimenti per nuove infrastrutture ferroviarie e stradali che riguarderanno la realizzazione dell’Alta capacità e dell’Alta velocità per Napoli, Bari e Reggio Calabria…Ma non per il Salento, che “ancora una volta –afferma Paolo Pagliaro della Lega– è stato trattato come una Cenerentola da una politica incapace di guardare oltre la punta del proprio naso.

Caro Conte, cari ministri, cari pugliesi e salentini al Governo -continua- ma volete togliervi il prosciutto davanti agli occhi e guardare in faccia la vera cartina geografica del Paese? L’Alta Velocità a Lecce è basilare per la crescita dell’intero territorio ma ancora una volta provano a mettere una pietra tombale sul futuro del Salento. Dove sono i tanti parlamentari grillini salentini che promettevano di difendere il territorio? L’incapacità regna sovrana in un Governo che non ha motivo di esistere e che continua a snobbare il Salento trattandolo come luogo di serie C.Siamo veramente stanchi -conclude Pagliaro- di dover ogni volta evidenziare un disinteresse così ampio verso il nostro territorio; speriamo in uno scatto d’orgoglio di qualche salentino grillino o piddino, che sta a Roma, al Governo, ma ci accorgiamo ogni volta che per loro le giornate romane sono solo delle vacanze lautamente ricompensate”.