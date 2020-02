Mrs, Cristian Villani nominato Coordinatore cittadino di Cannole

LECCE- Cristian Villani, consigliere di maggioranza di Cannole, è stato nominato Coordinatore Cittadino del Movimento Regione Salento, ad annunciarlo è il Coordinatore provinciale Leonardo Lanzilao: “Continua il nostro radicamento in tutti i centri salentini e siamo veramente felici di annunciare il nostro Coordinatore cittadino di Cannole. È una persona con le idee chiare, da sempre vicino al centrodestra, amante della buona politica che fa con spirito di servizio nei confronti del suo paese, è infatti consigliere comunale di maggioranza ed è ben visto da tutti perché sempre disponibile al dialogo. Il nome è Cristian Villani e con lui c’è stata subito intesa e unità di intenti, infatti segue da tantissimo tempo il nostro movimento. Benvenuto e buon lavoro a nome mio e di tutto il direttivo provinciale”.

“La politica che mi piace, e mi appassiona e che mi ha convinto ad impegnare buona parte del mio tempo, è la politica tra la gente, è la politica come mezzo utile al raggiungimento del bene comune. Per questi motivi ho deciso di rispondere presente alla chiamata del Movimento Regione Salento, unico contenitore territoriale che riesce a dare del tu alle persone, che si muove tra le piazze, tra i problemi reali del nostro Salento. Ringrazio il Leonardo Lanzilao e tutto il direttivo provinciale per questa opportunità e sono già al lavoro per far crescere il nostro movimento”. Queste le parole di Cristian Villani.