Personale giudiziario ridotto all’osso, Fp Cgil: la giustizia non va avanti

LECCE- Alla luce dei numeri sciorinati in occasione delle inaugurazioni dell’anno giudiziario, la FP CGIL PUGLIA vuole evidenziare le tante scrivanie vuote degli Uffici Giudiziari, dove si assiste ad un vero e proprio esodo verso la pensione.

A Lecce in Corte di Appello la scopertura è pari al 17%, al Tribunale per i Minorenni è del 10%, al Tribunale è del 14%, all’Unep è del 10%.

A Taranto in Corte di Appello la scopertura degli amministrativi è pari al 17%, al Tribunale di Sorveglianza è del 12%, al Tribunale per i Minorenni è del 19%, in Tribunale è del 26%, all’Unep è del 18%.

A Brindisi in Tribunale la scopertura è pari al 10%, in Procura e all’UNEP è pari al 20%.

In più, vi sono figure professionali come i funzionari giudiziari che sono ridotti della metà nel distretto di Corte di Appello di Lecce e del 30% in quello di Bari. A Lecce mancano il 25% dei direttori. Con questi numeri, afferma la FP Cgil, certamente la Giustizia non può andare avanti e, purtroppo, la politica delle assunzioni messa in campo sin qui dal Ministero della Giustizia è troppo timida.